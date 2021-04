Onde assistir ao vivo a Madureira x Flamengo, pelo Campeonato Carioca?

Rubro-Negro volta a campo nesta segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar ao vivo na internet

Flamengo e Madureira se enfrentam na notie desta segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), em Volta Redonda, em duelo válido pela oitava rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo no pay-per-view do Campeonato Carioca, e na Fla TV, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Madureira x Flamengo DATA Segunda-feira, 5 de abril de 2021 LOCAL Raulino Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais um título sob o comando de Ceni / Foto: Getty Images

A Fla TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo desta segunda-feira (5). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas uma derrota no Campeonato Carioca, o Flamengo chega embalado com três vitórias e um empate.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá a estreia de Rodrigo Caio na temporada. Desta forma, o jogador irá formar dupla com Willian Arão.

Do outro lado, o Madureira, com 11 pontos, busca se manter dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Madureira: Felipe Lacerda, Rhuan, Edmário, Maurício e Juninho; Feitosa, Humberto e Nivaldo; Silas, Bruno Santos e Luiz Paulo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 1 Flamengo Carioca 28 de março de 2021 Flamengo 3 x 0 Bangu Carioca 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Vasco Carioca 10 de abril de 2021 A definir Portuguesa x Flamengo Carioca 17 de abril de 2021 A definir

MADUREIRA

JOGOS CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 2 Madureira Carioca 27 de março de 2021 Botafogo 1 x 1 Madureira Carioca 31 de março de 2021

Próximas partidas