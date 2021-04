Prefeitura estende medidas restritivas, e Flamengo x Madureira será em Volta Redonda

Rubro-Negro teve jogo adiado com a esperança de ser disputado no Maracanã

A prefeitura do Rio de Janeiro estendeu a maioria das medidas restritivas na cidade para conter a pandemia da Covid-19 até a próxima quinta-feira (08). Sendo assim, a partida entre Flamengo e Madureira, que chegou a ser adiada pela entidade com o intuito de ser realizada no Maracanã, vai acontecer mesmo em Volta Redonda, nesta segunda-feira (5).

Além da partida contra o Volta Redonda, o Flamengo também teve o clássico contra o Vasco adiado. O confronto, que aconteceria no dia 11 de abril precisou ser remanejado por conta da disputa da Supercopa do Brasil, onde o Rubro-Negro encara o Palmeiras.

Ainda sem data marcada, o jogo contra o Cruzmaltino deve acontecer entre os dias 14 ou 15 de abril. O local também ainda não foi confirmado pela Federação do Rio de Janeiro, mas existe a possibilidade de ser disputado em Brasília, no Mané Garrincha.

Supercopa do Brasil e outros jogos:

Apesar do confronto entre Flamengo e Palmeiras, pela Supercopa do Brasil estar agendando para o Mané Garrincha, em Brasília, o governo do Estado vive uma batalha na justiça contra as restrições.

Na última semana, a juíza Kátia Albino, da Justiça Federal, decretou o lockdown na cidade, proibindo também os jogos de futebol. O governo do estado entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal e conseguiu a liberação para a retomada das atividades e realização de eventos esportivos.

Além da final da Supercopa e o clássico entre Flamengo e Vasco, Mané Garrincha deve receber a final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa y Justicia e Santos x San Lorenzo, pela Copa Libertadores.