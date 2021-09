Onde assistir ao vivo a Kosovo x Espanha, pelas Eliminatórias Europeias?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), às 15h45 (de Brasília); saiba como acompanhar na internet

Espanha e Geórgia se enfrentam na tarde desta quarta-feira (8), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do grupo B das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports, no serviço de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Kosovo x Espanha DATA Quarta-feira, 8 de setembro de 2021 LOCAL Pristina City Stadium - Pristina, Kosovo HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, no serviço de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 15h45. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após golear a Geórgia por 4 a 0 na última rodada, a Espanha chega embalada depois de assumir liderança do grupo B, com 10 pontos, um a mais que a Suécia.

Gaya, lesionado, está fora. Sergio Reguilon, do Tottenham, foi convocado em seu lugar e vai brigar com Alba pela vaga de titular.

Do outro lado, o Kosovo, que empatou com a Grécia por 1 a 1, registra quatro pontos em quatro jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Provável escalação da Espanha: Sanchez; Azpilicueta, Garcia, Albiol, Alba; Llorente, Rodri, Soler; Torres, Morata, Sarabia.

Provável escalação do Kosovo: Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Halimi, Dresevic, Berisha; Rashica, Muriqi, Kastrati.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPANHA

JOGOS CAMPEONATO DATA Suécia 2 x 1 Espanha Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Espanha 4 x 0 Geórgia Eliminatórias 5 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Italia x Espanha Liga das Nações 6 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Grécia x Espanha Eliminatórias 11 de novembro de 2021 15h45 (de Brasília)

KOSOVO

JOGOS CAMPEONATO DATA Geórgia 0 x 1 Kosovo Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Kosovo 1 x 1 Grécia Eliminatórias 5 de setembro de 2021

Próximas partidas