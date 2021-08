Onde assistir ao vivo a Juventus-SP x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Corinthians enfrenta o Juventus nesta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, e no Elevensports.com, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus-SP x Corinthians DATA Quarta-feira, 18 de Agosto de 2021 LOCAL Estádio Conde Rodolfo Crespi - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Còrinthians visita o Juventus / Foto: Marco Galvão - Divulgação Corinthians

O Paulistão Play e a Elevensports.com vão passar o jogo desta quarta-feira, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma vitória e um empate no Paulista sub-20, o Corinthians entra em campo contra o Juventus, invicto, pela terceira rodada.

Os #FilhosDoTerrão estão escalados para a partida contra o Juventus, pelo Paulistão Sub-20, que começa em 10 minutos!



🎶 Dale dale Coringão eo! 🎶



ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS SUB-20

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Nacional Paulista sub-20 11 de agosto de 2021 Grêmio 2 x 1 Corinthians Paulista sub-20 14 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Atlético-GO Brasileirão sub-20 21 de agosto de 2021 15h (de Brasília) Corinthians x RB Bragantino Paulista sub-20 26 de agosto de 2021 15h (de Brasília)

JUVENTUS-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 1 x 0 Ibrachina Paulista sub-20 5 de agosto de 2021 RB Bragantino 0 x 1 Juventus Paulista sub-20 12 de agosto de 2021

Próximas partidas