Onde assistir ao vivo a Itália x Polônia, pela Liga das Nações?

Quem vencer ficará perto da classificação à próxima fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste domingo (15), às 16h45 (de Brasília), no estádio Città del Tricolore, pela quinta rodada do grupo 1 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SPACE, na TV fechada, do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Polônia DATA Domingo, 15 de novembro de 2020 LOCAL Città del Tricolore - ITA HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para depender apenas de si para avançar à próxima fase, a Itália tem desfalques de peso para o duelo deste domingo. Chiellini, Romagnoli, Ogbonna e Moise Keanestão lesionados. Por outro lado, Jorginho, Barella, Insigne e Bonucci estão entre os titulares.

Do outro lado, a Polônia também precisa ganhar para ficar com a vaga e terá Robert Lewandoski em seu comando de ataque..

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Palmieri; Jorginho, Barella, Gagliardini; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Provável escalação da Polônia: Szczesny; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Reca; Krychowiak, Klich; Jozwiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 4 x 0 Estônia Amistoso 11 de novembro de 2020 Itália 1 x 1 Liga das Nações 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -Herzegovina x Itália Liga das Nações 18 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) x Itália 11 de junho de 2021 16h (de Brasília)

POLÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 2 x 0 Amistoso 11 de novembro de 2020 Polônia 3 x 0 Bósnia-Herzegovina Liga das Nações 14 de outubro de 2020

Próximas partidas