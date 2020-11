Onde assistir ao vivo a Holanda x Bósnia, pela Liga das Nações?

Jogo vale pela quinta rodada do grupo 1 da Liga das Nações; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A e -Herzegovina se enfrentam neste domingo (15), a partir das 14h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, en duelo válido pela quinta rodada do grupo 1 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Holanda x Bósnia-Herzegovina DATA Domingo, 15 de novembro de 2020 LOCAL Johan Cruijff Arena - HOL HORÁRIO 14h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sonhando com uma classificação à próxima fase da Liga das Nações, tem desfalques importantes para o duelo. Isso porque Nathan Ake e Koopmeiners são desfalques certos por motivo de lesão. Por outro lado, Wijnaldum e Depay estão confirmados entre os titulares.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Já a Bósnia-Herzegovina, lanterna do grupo 1, sofre com ausências que testaram positivo para covid-19, como Edin Dzeko. A equipe entrará com um time bastante modificado devido aos desfalques, mas promete endurecer a vida da equipe rival.

Mais artigos abaixo

Provável escalação da Holanda: Krul, Hateboer, Veltman, De Vrij, Blind, Beek, De Jong, Wijnaldum, Depay, Promes e De Jong.

Provável escalação da Bósnia-Herzegovina: Sehic, Cipetic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac, Pjanic, Cimirot, Gojak, Visca, Krunic e Hodzic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 1 x 1 Amistoso 11 de novembro de 2020 1 x 1 Holanda Liga das Nações 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Holanda Liga das Nações 18 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) Holanda x 13 de junho de 2021 16h (de Brasília)

BÓSNIA-HERZEGOVINA

JOGO CAMPEONATO DATA Bósnia-Herzegovina 0 x 2 Irã Amistoso 12 de novembro de 2020 Polônia 3 x 0 Bósnia-Herzegovina Liga das Nações 14 de outubro de 2020

Próximas partidas