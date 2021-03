Onde assistir ao vivo a Fluminense x Vasco, pelo Campeonato Carioca?

Clássico carioca será disputado nesta terça (31), às 21h35 (de Brasília), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense enfrenta o Vasco na noite desta terça-feira (30), às 21h35 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela sétima rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Record, na TV aberta, na Flu TV e Vasco TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Vasco DATA Terça-feira, 30 de março de 2021 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

Flu busca mais uma vitória no Carioca 2021 / Foto: Divulgação Fluminense

A Record, na TV aberta, o Flu TV e o Vasco TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo desta terça-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após três vitórias consecutivas no Carioca, o Fluminense foi derrotado pelo Volta Redonda e agora busca reencontrar o caminho da vitória para subir na tabela de classificação.

Recuperado de uma lesão na coxa direita, Fernando Pacheco volta a ficar à disposição do técnico Roger Machado, enquanto Matheus Ferraz e Luccas Claro são tratados como dúvidas.

Para o volante Martinelli, o clássico pode definir os destinos das equipes.

"Sabemos que será um grande jogo, praticamente um divisor de águas. Temos que estar focados para garantir os 3 pontos e entrar de novo no G-4, porque o campeonato já está afunilando. Temos totais condições de vencer e entrar nessa briga pelo G-4", disse.

Do outro lado, o Vasco voltou a empatar, dessa vez com o Madureira, e busca reencontrar o caminho da vitória para subir na tabela de classifiação.

Atualmente, está na oitava posição, com apenas seis pontos.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari (Igor Julião), Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Wellington, Martinelli, Yago, Michel Araújo (Caio Paulista) e Gabriel Teixeira (Lucca); Ganso.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza (Andrey), Carlinhos (Juninho), Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Germán Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 2 Fluminense Carioca 23 de março de 2021 Fluminense 2 x 3 Volta Redonda Carioca 26 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Macaé x Fluminense Carioca 3 de abril de 2021 A definir Fluminense x Nova Iguaçu Carioca 10 de abril de 2021 A definir

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 1 Macaé Carioca 24 de março de 2021 Vasco 2 x 2 Madureira Carioca 27 de março de 2021

Próximas partidas