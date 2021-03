Onde assistir ao vivo a Esportivo x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho?

Em Bento Gonçalves, times duelam neste sábado (13), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Pela quarta rodada do Campeonato GaúchoCom uma equipe alternativa, o Grêmio visita o Esportivo neste sábado (13), no estádio Montanha dos Vinhedos, a partir das 20h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Esportivo x Grêmio DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Estádio Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves - BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Leirson Peng Martins e Mateus Olivério Rocha

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca mais uma vitória no gaúcho (Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pelo Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Esportivo joga em casa e quer se impor diante do rival para somar pontos e se distanciar da zona de rebaixamento.

Após o técnico Renato Gaúcho anunciar folga para 12 titulares, o Grêmio vai a campo mais uma vez com uma equipe alternativa em busca de sua segunda vitória no estadual.

Provável escalação do Esportivo: Anderson, Itaqui, Júnior alves, Igor, Samuel Balbino, Lucas Hulk, Mateus Santana, Juninho Tardelli, Daniel Cruz, Vinicius Martins e Warleii.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan, Thaciano, Pinares, Guilherme Azevedo e Léo Chú; Isaque

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 6 x 1 Ayacucho Copa Libertadores 10 de março de 2021 Palmeiras 2 x 0 Grêmio Copa do Brasil 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ayacucho x Grêmio Copa Libertadores 16 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Juventude x Grêmio Gaúcho 28 de março de 2021 A confirmar

ESPORTIVO

JOGO CAMPEONATO DATA Esportivo 0 x 1 Brasil de Pelotas Gaúcho 6 de março de 2021 Aimoré 2 x 0 Esportivo Gaúcho 3 de março de 2021

Próximas partidas