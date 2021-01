Onde assistir ao vivo a Coritiba x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico será disputado neste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico Atletiba na área! e -PR entram em campo na noite deste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT , na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x DATA Sábado, 9 de janeiro de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Marcus Vinícius Gomes (MG)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistentes VAR: Wanderson Alves (MG) e Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão irá visitar o rival Coritiba no Couto Pereira / Divulgação Conmebol

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Afundado na zona de rebaixamento , com 21 pontos, o Coritiba busca a primeira vitória após acumular quatro derrotas consecutivas no Brasileirão.

O terá a estreia do técnico Gustavo Morínigo, ex- e , enquanto o meia-atacante Rafinha é tratado como dúvida.

Já os volantes Matheus Galdezani (com lesão na panturrilha) e Matheus Sales (com dores no joelho) e o meia Mattheus Oliveira (com lesão muscular) serão desfalques certos.

Por outro lado, o Athletico-PR entra em campo com o objetivo de se aproximar do G-6, com o técnico Paulo Autuori minimizando o momento conturbado do rival.

"Estamos a apenas um jogo para alcançar a meta que havíamos proposto, de ganhar esses quatro jogos, somar os 12 pontos e chegar aos 40. Mas é um clássico. E clássico não tem momento bom de um e ruim de outro. Clássico sempre se iguala.", disse o treinador.

O Furacão não terá o meia-atacante Nikão e o atacante Renato Kayzer, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Márcio Azevedo e Erick, lesionados.

🎥🌪️ Reveja os lances dos últimos clássicos disputados contra o Coritiba. #VamosFuracão #Athletiba — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 8, 2021

Provável escalação do Coritiba: Wilson, Maílton, Rhodolfo, Sabino e Jonathan; Hugo Moura, Nathan Silva e Matheus Bueno; Rafinha (Ricardo Oliveira), Robson e Neilton.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Léo Cittadini e Carlos Eduardo; Reinaldo (Fernando Canesin) e Walter (Bissoli).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGOS CAMPEONATO DATA 2 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 Coritiba 1 x 2 Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 19h30 (de Brasília) x Coritiba Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021 21h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 3 x 0 Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 0 x 2 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas