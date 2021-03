Onde assistir ao vivo a Celta x Real Madrid, pela La Liga?

Em Vigo, equipes entram em campo neste sábado (20), pela 28ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 28ª rodada do Campeonato Espanho, o Celta de Vigo recebe o Real Madrid neste sábado (20), no estádio Balaídos, a partir das 12h15 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Celta x Real Madrid DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Balaídos, Celta - BRA HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Celta quer o triunfo em casa / Foto: Getty Images

A Fox Sports é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (20), às 12h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela, o Celta busca a vitória em casa diante do forte rival. Para o duelo deste sábado, a equipe segue sem poder contar com Ruben Blanco, Emre Mor e Sergio Alvarez. Por outro lado, Hugo Mallo está à disposição do técnico Coudet.

Do outro lado, o Real Madrid busca o triunfo longe de seus domínios para tentar se aproximar dos líderes do campeonato. Zinedine Zidane sabe que não poderá ter Carvajal, Odriozola e Mariano Diaz, lesionados. Quem volta à equipe é Casemiro.

Provável escalação do Celta: Villar; Mallo, Araujo, Murillo, Martin; Mendez, Tapia, D Suarez, Nolito; Mina, Aspas.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Asensio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CELTA

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 0 x 0 Manchester United Premier League 3 de março de 2021 Manchester City 0 x 2 Manchester United Premier League 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x West Ham Premier League 14 de março de 2021 16h15 (de Brasília) Milan x Manchester United Europa League 18 de março de 2021 17h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 3 x 1 Atalanta Champions League 16 de março de 2021 Real Madrid 2 x 1 Elche La Liga 13 de março de 2021

Próximas partidas