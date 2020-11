Onde assistir ao vivo a Bósnia x Itália, pela Liga das Nações?

Equipes duelam pela pela última rodada do grupo 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de sua classificação na Liga das Nações, a visita a -Herzegovina nesta quarta-feira (18), no estádio Grbavica, a partir das 16h45 (de Brasília), pela última rodada do grupo 1. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma EI Plus, e pelo canal do Esporte Interativo no Youtube. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bónis-Herzegovina x Itália DATA Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Grbavica - (BIH) HORÁRIO 16h45 (Brasília)

(Foto: Sportsfile)

A partida terá transmissão ao vivo da plataforma EI Plus, e pelo canal do Esporte Interativo no Youtube. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Eliminada da Liga das Nações, a Bósnia não terá Dzeko, que testou positivo para covid-19, mas, por outro lado, terá o retorno do zagueiro Ahmedhodzic..

Já a Itália precisa vencer para garantir sua classificação sem depender de qualquer outro resultado. A Azzurra não terá Bonucci, Chiellini, Romagnoli, Grifo e Moise Kean, lesionados.

Provável escalação da : Sehic; Cipetic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot; Visca, Pjanic, Krunic, Gojak; Hodzic.

Provável escalação da : Donnarumma; Calabria, D'Ambrosio, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; El Shaarawy, Belotti, Insigne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BÓSNIA-HERZEGOVINA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Bósnia-Herzegovina Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Bósnia-Herzegovina 0 x 2 Irã Amistoso 12 de novembro de 2020

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 0 Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Itália 4 x 0 Estônia Amistoso 11 de novembro de 2020

