Onde assistir ao vivo a Boavista x Fluminense, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), às 18h (de Brasília), em Bacaxá; veja como acompanhar ao vivo na internet

Boavista e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (23), em São Januário, às 18h (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Flu TV.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Fluminense DATA Terça-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Bacaxá - Saquarema, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca mais vitória no Carioca / Foto: MoWa Press

A Flu TV vai transmitir o jogo desta terça-feira, às 18h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca, o Fluminense chega embalado para enfrentar o Boavista, que atravessa um momento instável no estadual, com dois empates, uma vitória e uma derrota.

Nino, Calegari, Martinelli e Yago, do grupo principal, estão à disposição.

Preparação finalizada pra mais uma rodada do @cariocao! Vamos, Fluzão! 🇭🇺



Amanhã, às 18h, tem jogo contra o Boavista! Assista em https://t.co/Tfwow9FyB7!



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/ruy3p9PR8S — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 22, 2021

Do outro lado, o Boavista poderá contar com os retornos de Klever, Douglas Pedroso e Fernando Bob, recuperados de Covid-19.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari (Igor Julião), Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Wellington, Martinelli, Yago, Michel Araújo (Caio Paulista) e Gabriel Teixeira (Lucca); Ganso.

Provável escalação do Boavista: Klever, Caio, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Jucilei, Fernando Bob, Ralph e Jefferson Renan; Michel Douglas e Vitor Feijão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 1 Macaé Carioca 15 de março de 2021 Boavista 1 x 2 Nova Iguaçu Carioca 20 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boavista x Flamengo Carioca 28 de março de 2021 21h05 (de Brasília) Volta Redonda x Boavista Carioca 1 de abril de 2021 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Fluminense Carioca 14 de março de 2021 Bangu 0 x 1 Fluminense Carioca 21 de março de 2021

Próximas partidas