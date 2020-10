Onde assistir ao vivo Barcelona x Real Madrid, pela La Liga?

Dérbi agita a sétima rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda irregulares na temporada, e fazem clássico neste sábado (24), no Camp Nou, a partir das 11h (de Brasília), pela sétima rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Barcelona x Real Madrid DATA Sábado, 24 de outubro de 2020 LOCAL Camp Nou, Barcelona - HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Barcelona vem de tropeço na última rodada da La Liga, mas chega ao clássico um pouco mais confortável porque iniciou a com goleada sobre o Ferencvárosi. O Barça segue com dúvida sobre a escalação de Jordi Alba, que tem uma lesão na coxa. Já Junior Firpo está recuperado e deve ser relacionado, porém, Dest deve seguir titular. Coutinho e Messi estão 100% confirmados.

📍 Campo Tito Vilanova

⚽ Entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo. Jordi Alba hace parte de la sesión con el grupo pic.twitter.com/8Uj3AOtw91 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 22, 2020

Do outro lado, o Real Madrid também perdeu no campeonato nacional, e ainda saiu derrotado para o Shakhtar Donetsk na estreia da UCL. Os Merengues não terão Carvajal, lesionado, enquanto Odriozola é dúvida devido a desconforto muscular. Já na lateral-esquerda, Mendy deve seguir titular, já que Marcelo vem sendo duramente criticado. No ataque, Vinicius Junior deve seguir ao lado de Benzema.

Provável escalação do Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest, Busquets, De Jong, Griezmann, Coutinho, Ansu Fati e Messi.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius Junior e Benzema.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 5 x 1 Ferencvárosi Champions League 20 de outubro de 2020 1 x 0 Barcelona La Liga 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona Champions League 28 de outubro de 2020 17h (de Brasília) x Barcelona La Liga 31 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 3 Champions League 21 de outubro de 2020 Real Madrid 0 x 1 Cádiz La Liga 17 de outubro de 2020

Próximas partidas