Onde assistir ao vivo a Bahia x Vitória, pelo Campeonato Baiano?

Clássico baiano será disputado nesta quarta-feira (17), às 18h (de Brasília), em Pituaçu; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bahia encara o Vitória na noite desta quarta-feira (17), às 18h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo na TVE (para BA), e no canal do YouTube da TVE (para BA). Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Vitória DATA Quarta-feira, 18 de março de 2021 LOCAL Pituaçu- Salvador, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Daniella Coutinho Pinto

Quarto árbitro: Reinaldo Silva de Santana

ONDE VAI PASSAR?



Ba-VI tem novo capítulo no Baiano / Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/Bahia

A TVE (para BA) e o canal do YouTube da TVE (para BA), farão a transmissão do jogo desta quarta. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o Bahia por 1 a 0 na Copa do Nordeste, o Vitória busca um resultado positivo contra o seu rival no Campeonato Baiano.

O goleiro Mateus Claus e o zagueiro Anderson Martins, lesionados, seguem desfalcando o Bahia.

Bahia e Vitória somam quatro pontos cada e buscam subir na tabela de classificação.

📹 Treino da equipe principal nesta terça começa com um trabalho de força na academia #BBMP pic.twitter.com/PMqnadMwda — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 16, 2021

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Bahia; Patrick, Daniel e Rodriguinho; Gabriel Novaes, Rossi e Gilberto.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Edvan, João Victor, Wallace e Pedrinho; Bispo, Rend e Fernando Neto (Santiago); David Conceição, Vico e Samuel (Walter).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 1 x 7 Bahia Copa do Brasil 9 de março de 2021 Vitória 1 x 0 Bahia Copa do Nordeste 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Sport Copa do Nordeste 20 de março de 2021 16h (de Brasília) Fluminense de Feira x Bahia campeonato Baiano 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Águia Negra 0 x 1 Vitória Copa do Brasil 9 de março de 2021 Vitória 1 x 0 Bahia Copa do Nordeste 13 de março de 2021

Próximas partidas