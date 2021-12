Onde assistir ao vivo ao Jogo das Estrelas Brasil 2021?

O Jogo das Estrelas 2021 de Willaine David Luiz vai abrir o calendário de jogos comemorativos deste ano. Na segunda-feira (20), os jogadores do Corinthians e do Flamengo recebem amigos e personalidades brasileiras para o jogo festivo. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Jogo das Estrelas Brasil: Amigos do Willian x Amigos do David Luiz DATA Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva - Santana de Parnaíba, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Willian, camisa 10 do Corinthians, e David Luiz, zagueiro do Flamengo, reúnem amigos e personalidades do futebol, da música, da internet e da televisão brasileira para dar início aos amistosos comemorativos que tradicionalmente encerram o calendário do futebol nacional. Veja alguns dos convidados para o Jogo das Estrelas Brasil 2021: