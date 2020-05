Onde assistir ao vivo à Werder Bremen x Bayer Leverkusen, pelo Campeonato Alemão?

Com os portões fechados, o futebol alemão foi retomado neste último fim de semana. Fechando a 26ª rodada da , o encara o nesta segunda-feira (18), às 15h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Na zona de rebaixamento com apenas 18 pontos, o Werder Bremen busca reencontrar o caminho da vitória depois de triunfar apenas quatro jogos durante toda a temporada, o Leverkusen está apenas a dois pontos dos quatro primeiros e não sabe o que é perder há cinco jogos.

Uma série de nove derrotas em seus últimos 11 jogos no campeonatoo, deixou o Bremen diante da perspectiva de rebaixamento.

A confiança está abalada , mas a equipe de Florian Kohfeldt teve pelo menos alguns meses para se concentrar novamente na reta final da temporada.

Provável escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Selassie, Moisander, Toprak, Friedl; Vogt; Eggestein, Rashica, Sahin, Bittencourt; Selke.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Bender; Weiser, Aranguiz, Paulinho, Sinkgraven; Havertz, Diaby; Alario.

⚫️❤️ GAMEDAY ❤️⚫️ #SVWB04 will kick off in Bremen at 20:30 CET! pic.twitter.com/5lNiZSzqWs