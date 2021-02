Onde assistir ao vivo a Sevilla x Barcelona, pela semifinal da Copa del Rey?

Equipes entram em campo nesta quarta (10), às 17h (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sevilla e Barcelona entram em campo nesta quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa del Rey, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. A partida, que acontece às 17h (de Brasília), terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Barcelona DATA Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 LOCAL Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilha, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Mateu Lahoz

Assistentes: Cebrián Devis e De Francisco Grijalba

Quarto árbitro: Caparrós Hernández

VAR: Iglesias Villanueva

Assistentes VAR: López Mir

ONDE VAI PASSAR?



Barça busca reduzir a diferença para o líder Atlético de Madrid / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o duelo em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SEVILLA

O Sevilla busca uma boa largada contra o Barcelona para não precisar de uma vitória no Camp Nou, no jogo de volta. Para isso, o treinador Julen Lopetegui não poderá contar com Lucas Ocampos, Marcos Acuña e Oscar Rodriguez, mas terá à disposição Papu Gómez, novo reforço da equipe.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos e Rekik; Jordan, Fernando e Rakitic; Suso, En-Nesyri e Papu Gómez.

BARCELONA

Já o Barcelona terá alguns problemas para escalar a equipe para a partida de ida da semifinal da Copa del Rey. Serão desfalques: Ansu Fati, Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ronald Araujo, Sergiño Dest, Miralem Pjanic e Martin Braithwaite, todos lesionados.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet e Alba; Busquets, De Jong e Pedri; Dembele, Griezmann e Messi.

❗️ Comunicado Médico



- @sergino_dest: Tem dores musculares na coxa direita.

- @Miralem_Pjanic: Sente dor no pé esquerdo.

- @MartinBraith: Estiramento muscular na coxa direita.



Todos são desfalques para o #SevillaBarça, pela ida da semifinal da Copa do Rei. pic.twitter.com/mvBP3N6tkd — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) February 9, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Almería 0 x 1 Sevilla Copa del Rey 2 de fevereiro de 2021 Sevilla 3 x 0 Getafe La Liga 6 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sevilla x Huesca La Liga 13 de fevereiro de 2021 12h15 (de Brasília) Sevilla x Borussia Dortmund Liga dos Campeões 17 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 3 x 5 Barcelona Copa de Rey 3 de fevereiro de 2021 Betis 2 x 3 Barcelona La Liga 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas