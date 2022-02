Onde assistir ao vivo a São Luiz x Internacional, pelo Gauchão 2022?

O Internacional enfrenta o São Luiz na noite desta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Esporte Clube São Luiz, em duelo válido pela terceira rodada do Gauchão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Luiz x Internacional DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Esporte Clube São Luiz - Ijuí, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Boa tarde, torcida colorada! Equipe de volta aos treinos após a segunda vitória no Gauchão. #VamoInter pic.twitter.com/fukRxXFoWN — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 31, 2022

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 19h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho, o Internacional volta a campo de olho em se manter na liderança do estadual.

O técnico Cacique Medina não deve realizar mudançar na equipe que enfrentou o União Frederiquense na última rodada. A única dúvida é entre Heitor ou Mercado.

Já o São Luiz, depois de ser derrotado pelo Ypiranga na rodada de estreia, vem de vitória sobre o Juventude por 1 a 0.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor (Mercado), Bruno Méndez, Victor Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Boschilia, Mauricio, Taison; Wesley Moraes.

Provável escalação do São Luiz: Renan Rocha; Lucas Carvalho, João Marcus, Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis, Paulinho Santos e João Vieira; Jean Dias, Juba e Ariel Marques.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO LUIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 2 x 1 São Luiz Gauchão 26 de janeiro de 2022 São Luiz 1 x 0 Juventude Gauchão 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novo Hamburgo x São Luiz Gauchão 6 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) São Luiz x União Frederiquense Gauchão 9 de fevereiro de 2022 18h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 2 Internacional Gauchão 26 de janeiro de 2022 Internacional 2 x 0 União Frederiquense Gauchão 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas