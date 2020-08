Onde assistir ao vivo a Santos x Bragantino, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes estreiam no Brasileirão na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na estreia do Brasileirão e entram em campo neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x RB Bragantino DATA Domingo, 9 de agosto de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a demissão de Jesualdo Ferreira, o Santos se agilizou na contratação do técnico Cuca, que volta para sua terceira passagem pela Vila Belmiro e assume o comando do time já nesse compromisso de estreia.

Para este primeiro jogo do Brasileirão, Raniel pode voltar a ser opção no , após dois jogos ausentes, enquanto Felipe Jonatan está liberado para entrar em campo.

Vale lembrar que o ateral havia sido punido por três jogos por expulsão no ano passado

Domingo é dia. Vai pra cima deles, Peixão! ⚪⚫ pic.twitter.com/NesjcsOXub — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) August 7, 2020

Do outro lado, o Bragantino, campeão do Troféu do Interior, chega para a primeira rodada com a filosofia de jogo já definida.

"Nós demonstramos uma identidade dentro do Paulista e é ela que vamos levar para o Brasileiro. Não podemos mudar agora tudo o que construímos, os belos jogos que fizemos, a bela campanha que fizemos, por causa de um jogo que perdemos e não conseguimos atingir o título maior do Paulista. Mas estamos felizes com a identidade que criamos, um time agressivo, que busca o gol sempre e que hoje soube jogar uma final. Isso é muito importante, porque um jogo de mata tem que saber jogar, como o soube jogar contra a gente. Hoje, nós soubemos também", disse o técnico Felipe Conceição.

Provável escalação do Santos : Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge (Uribe) e Soteldo.

Provável escalação do Bragantino: Júlio César; Aderlan, Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Ricardo Rayller, Matheus Jesus e Vitinho; Artur, Morato e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Santos 26 de julho de 2020 Santos 1 x 3 Campeonato Paulista 30 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília) Santos x -PR Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 19h45 (de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 0 x 2 Corinthians Campeonato Paulista 30 de julho de 2020 Bragantino 1 (4) x (3) 1 -SP Campeonato Paulista 1 de agosto de 2020

Próximas partidas