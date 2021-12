Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2021?

RB Bragantino e Internacional duelam nesta quinta-feira (9), em Bragança Paulista, às 21h30 (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, lutando diretamente por uma vaga na Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Internacional DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Alessandro de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Paulo Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O RB Bragantino sabe que precisa de um triunfo nesta quinta-feira para garantir a sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores sem depender de qualquer outro resultado.

O Massa Bruta não tem problemas para o duelo e vai com força total, além de contar com o apoio de sua torcida.

Já o Internacional também busca o triunfo, mas dependerá de uma combinação de resultados para ir direto à Libertadores.

O Colorado não terá Taison e Rodrigo Lindoso, machucados, enquanto Caio Vidal retorna.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton: Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Emiliano Martínez e Cuello; Artur, Helinho e Ytalo..

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Mauricio), Edenilson, Carlos Palacios e Patrick; Yuri Alberto..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 3 RB Bragantino Brasileirão 5 de dezembro de 2021 Juventude 1 x 0 RB Bragantino Brasileirão 30 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x RB Bragantino Campeonato Paulista 26 de janeiro de 2022 A confirmar RB Bragantino x Guarani Campeonato Paulista 30 de janeiro de 2022 17h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 Atlético-GO Brasileirão 6 de dezembro de 2021 Internacional 1 x 1 Santos Brasileirão 28 de novembro de 2021

