Onde assistir ao vivo a Porto x Gil Vicente, pelo Campeonato Português?

Pela quinta rodada da Liga NOS, o Dragão joga em casa, no sábado (24), às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Voltando a disputar o Campeonato Português após perder para o , na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o recebe o Gil Vicente, neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), pela quinta rodada, enquanto tenta se manter próximo do líder em termos de pontuação.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Gil Vicente DATA Sábado, 24 de outubro de 2020 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?





A partida terá transmissão ao vivo na FoxSports, pela TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na vice-liderança, o Porto não pode desperdiçar mais pontos se quiser manter a disputa com o líder Benfica, já são cinco de desvantagem. Vindo de uma derrota de virada na Liga dos Campeões, o Dragão não pode perder a chance contra o Gil Vicente, atual oitavo colocado na tabela do Campeonato Português, com um jogo a menos.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Alex Telles, Pepe, Mbemba, Manafa; Sergi Oliveira, Danilo Pereira, Uribe; Otavio, Moussa Marega, Jesus Corona

Provável escalação do Gil Vicente: Denis; Ruben Fernandes, Rodrigao, Nogueira; Talocha, Goncalves, Lucas Mineiro, Joel Pereira; Leautey, Samuel Lino, Rodrigues

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Porto Campeonato Português 17 de outubro de 2020 Manchester City x Porto 21 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Champions League 27 de outubro de 2020 17h (de Brasília) Paços Ferreira x Porto Campeonato Português 30 de outubro de 2020 17h30 (de Brasília)

GIL VICENTE

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Clara 0 x 0 Gil Vicente Campeonato Português 3 de setembro de 2020 Gil Vicente 1 x 1 Tondela Campeonato Português 17 de outubro de 2020

Próximas partidas