Onde assistir ao vivo a Portimonense x Benfica, pelo Campeonato Português?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), às 15h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O futebol português está de volta! Disputando a liderança com o , o só pensa na vitória contra o Portimonense nesta quarta-feira (10), às 15h15 (de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Português. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portimonense x Benfica DATA Quarta-feira, 10 de junho de 2020 LOCAL Estádio Municipal de Portimão - Portimão, HORÁRIO 15h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no . Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Benfica chega pressionado após empatar com o Tondela sem gols na retomada do Campeonato Português na última rodada, que ficou marcada pela emboscada sofrida pelo ônibus da equipe no retorno para casa. Na ocasião, dois jogadores ficaram feridos: o volante alemão Julian Weigl e atacante sérvio Andrija Zivkovic.

David Tavares, com coronavírus, é o único desfalque do Benfica para o duelo, e o técnico Bruno Lage deve manter a mesma equipe que empatou com o Todela.

Por outro lado, o Portimonense ocupa a 17ª posição, com 19 pontos, e luta contra o rebaixamento.

O técnico Paulo Sérgio poderá contar com Pedro Sá e Bruno Costa, que retornam após suspensão.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Almeida, Ferro, Dias, Grimaldo; Pizzi, Pires, Weigl, Rafa; Vinicius, Taarabt. Técnico: Bruno Lage.

Provável escalação do Portimonense: Gonda; Hackman, Jadson, Willyan, Possignolo, Henrique; Morte, Dener, Fernandes, Tabata; Martínez. Técnico: António Folha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA V. Setúbal 1 x 1 Benfica Campeonato Português 7 de março de 2020 Benfica 0 x 0 Tondela Campeonato Português 4 de junhode 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rio Ave x Benfica Campeonato Português 17 de junho de 2020 17h15 (de Brasília) Benfica x Santa Clara Campeonato Português 23 de junho de 2020 15h15 (de Brasília)

PORTIMONENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Braga 3 x 1 Portimonense Campeonato Português 6 de março de 2020 Portimonense 1 x 0 Gil Vicente Campeonato Português 3 de junho de 2020

Próximas partidas