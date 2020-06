Ônibus do Benfica sofre emboscada, e dois jogadores ficam feridos

Volante alemão Julian Weigl e atacante sérvio Andrija Zivkovic foram atingidos por estilhaços de vidro no ataque

O ônibus com a delegação do sofreu uma emboscada na noite desta quinta-feira, poucas horas depois do empate em 0 a 0 com o Tondela, no Estádio da Luz, em Lisboa, válido pela rodada que marcou o retorno do futebol português. Jogadores e membros da comissão técnica foram atacados quando estavam a caminho do centro de treinamento do clube, onde estão concentrados por causa da pandemia do novo coronavírus.

No apedrejamento covarde feito por criminosos, dois atletas acabaram levemente feridos e, por precaução, encaminhados ao hospital: o volante alemão Julian Weigl (na foto), recém-contratado ao , e o atacante sérvio Andrija Zivkovic. Ambos foram atingidos por estilhaços de vidro.

"O Sport Lisboa e Benfica repudia e lamenta o criminoso apedrejamento de que foi vítima o ônibus dos seus jogadores à saída da rodovia A2 (...) Garantimos a total colaboração com as autoridades, a quem apelamos para que seja feito o maior esforço, no sentido de identificar os delinquentes responsáveis por estes atos criminosos", comunicou os encarnados, por meio de nota oficial.

"A Liga condena veementemente o ataque covarde de que o elenco do Sport Lisboa e Benfica foi alvo (...) É absolutamente inaceitável que acontecimentos como estes continuem a ter espaço na sociedade, sendo fundamental deixar claro que os autores destes atos não são torcedores de futebol, mas sim criminosos que certamente serão identificados pelas forças de segurança e responsabilizados", reforçou a Liga, responsável pela gestão da primeira divisão do futebol em Portugal.

Até o momento, a Polícia de Segurança Pública da capital portuguesa não repassou qualquer informação sobre os agressores e eventuais detenções.

Disputa acirrada pela liderança

Ao empatar em 0 a 0 com o Tondela, nesta quinta-feira, o Benfica perdeu a chance de assumir a liderança e ultrapassar o , que, na quarta-feira, perdeu por 2 a 1 para o Famalicão. Com os dois tropeços, os dragões acabaram por assegurar o topo da tabela, com 60 pontos - a mesma pontuação dos encarnados. Para já, o confronto direto é o primeiro critério de desempate.