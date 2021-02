Onde assistir ao vivo a Manchester United x Real Sociedad, pela Liga Europa?

Jogo de volta da segunda fase do torneio europeu é nesta quinta-feira (25), às 17h, em Old Trafford; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Manchester United e Real Sociedad se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, em duelo válido pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa. No jogo de ida, os ingleses golearam por 4 a 0 e vão tranquilos para o jogo. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Real Sociedad DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils estão praticamente classificados / Foto: Getty Images

A Fox Sports é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (25). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Manchester United está relativamente tranquilo para o jogo. Após a vitória por 4 a 0 na ida e de olho no clássico contra o Chelsea no fim de semana, Ole Gunnar Solskjaer pensa em rodar o elenco. Paul Pogba, Scott McTominay, Donny van de Beek e Edinson Cavani são ausências certas.

Amad Diallo e Shola Shoretire, dois jovens garotos do elenco dos Red Devils, podem ganhar chance como titular ou entrando no decorrer da partida.

Do lados dos bascos, o treinador Imanol Alguacil não revelou com qual time tentará um verdadeiro milagre para se classificar. É certo que a Real Sociedad também chega para o confronto com vários desfalques e dúvidas, como os defensores Robin Le Normand e Aritz Elustondo e o meia-atacante Luca Sangalli.

Provável escalação do Manchester United: Henderson; Williams, Tuanzebe, Bailly, Alex Telles; Fred, Matic; James, Mata, Rashford; Greenwood.

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Sagnan, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva; Portu, Isak, Oyarzabal.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 0 x 4 Manchester United Europa League 18 de fevereiro de 2021 Manchester United 3 x 1 Newcastle Premier League 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Manchester United Premier League 28 de fevereiro de 2021 13h30 (de Brasília) Crystal Palace x Manchester United Premier League 03 de março de 2021 17h15 (de Brasília)

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 0 x 4 Manchester United Europa League 18 de fevereiro de 2021 Real Sociedad 4 x 0 Alavés La Liga 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas