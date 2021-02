Shola Shoretire: a joia do United pronta para seguir os passos de Rashford and Greenwood

Antes de assinar seu primeiro contrato profissional, o garoto de 17 anos tinha a atenção dos maiores clubes da Europa

Se tudo colaborar a favor de Shola Shoretire nesta quinta-feira (18 de fevereiro) em Turim, o adolescente poderá adicionar seu nome em uma longa e seleta lista de jogadores do Manchester United.

O garoto de 17 anos viajou com o grupo de Ole Gunnar Solskjaer pela primeira vez, podendo assim fazer sua estreia profissional contra a Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Ao fazê-lo, pode se juntar a um grupo de superestrelas que fizeram a ponte entre as categorias de base e o time principal, marcando uma semana um tanto quanto memorável para o talentoso atacante.

Após comemorar seu 17º aniversário no início de fevereiro, o United anunciou dias depois a assinatura do primeiro contrato profissonal de Shoretire com o clube, vencendo o interesse de equipes como Barcelona, PSG, Juventus e Bayern de Munique.

Imediatamente foi promovido para treinar sob o olhar atento de Solskjaer, que se impressionou bastante com o jogador das categorias de base da seleção inglesa e lhe deu a oportunidade de viajar para a Itália.

As luzes do Allianz Stadium, casa da Juventus, prometem ser completamente diferentes dos faróis de carros usados para iluminar uma garagem em Newcastle que Shoretire utilizava para fazer treinos extras há uma década.

Nascido no nordeste inglês, Shoretire começou sua carreira futebolística no Wallsend Boys Club, ainda aos seis anos.

Wallsend tem uma rica história de produzir jogadores que deixam sua marca no futebol profissional, com os ídolos do United Michael Carrick e Steve Bruce assim como o ex-capitão da Inglaterra Alan Shearer entre os nomes mais famosos.

Shoretire está muito próximo de se tornar o 83º ligado ao Wallsend a atuar no nível profissional, e estava claro desde sua chegada que sua habilidade e personalidade o levariam a atuar em um grande clube.

"Quando alguém tem aquele talento estrelar, você consegue dizer", Ian Riley, que treinou Shoretire por um ano no Wallsend sub-8, diz à Goal. "É difícil explicar, mas já está lá".

"Se você joga uma bola para ele, simplesmente acontece. Você pode ensinar como controlar a bola e trabalhar o passe, mas algumas pessoas têm uma habilidade natural, e Shola é uma dessas".

"Independente de onde você o escala, ele se sai bem porque tem determinação e sempre foi confiante, mas ele prefere jogar mais na ponta direita. Ele gosta de driblar, deixar pessoas para trás, cruzar a bola e anotar gols. É como um pequeno pacote completo".

Riley ainda completa sobre o comportamento: "Há muitos jogadores que são muito talentosos que não conseguem, que não tem esse ímpeto. Shola tem esse impulso e você podia ver isso já nos primeiros anos".

"Ele sempre foi quieto, sempre ouviu, sempre foi determinado e sempre quis vencer - você não pode ensinar isso".

Shoretire passou apenas 12 meses com o Wallsend, liderando o time no título da liga, antes de ir para o Newcastle e causar uma boa impressão sob o comando do treinador David Ballantyne.

"Quando ele chegou, ele era pequeno mas era forte como um boi, e o que realmente se destacou para mim foi seu atletiscismo", Ballantyne diz à Goal.

"Eu já treinei centenas de crianças ao longo dos anos, e eu posso contar com uma mão quantas vezes eu vi alguém que realmente poderia ser profissional, mesmo ainda novo, mas há alguma coisa ainda mais especial sobre ele".

"Ele é muito rápido, um atleta natural. Seus pés leves o fazem ainda mais rápido com a bola. Dificilmente alguém consegue tirar a bola dele, pois tem muita habilidade e força. Ele me lembra um jovem Micah Richards, muito forte e muito rápido mas tecnicamente bom da mesma forma".

"Ele tinham uma atitude muito boa - era quase um perfeccionista. Ficava frustrao se não conseguia fazer as coisas na primeira tentativa ou se errava chutes, passes ou se perdia gols".

Tão determinado era Shoretire que ele trabalhava com Ballantyne - que tem uma empresa de treinos, Feet4Football - em uma garagem, fazendo duelos mano-a-mano com sessões que iam noite a dentro.

A única frustação de Ballantyne é que ele não conseguiu manter Shoretire no nordeste inglês, onde acreditava que o menino poderia atuar pelo Newcastle.

No entanto, o jovem partiu rumo à Manchester após dois anos com o Magpies, e embora tenha sido cotado nas categorias de base do Manchester City, ele encontrou uma nova casa no Red Devils.

Desde que se juntou ao United ele joga em uma categoria acima da sua idade, e em 2018 se tornou o jogador mais jovem a atuar na Uefa Youth League, estreando na competição sub-19 com apenas 14 anos e 314 dias.

Na última temporada ele começou no time sub-18, que conseguiu chegar até a semifinal da FA Youth Cup. Inclusive, marcou um dos gols da classificação nas quartas de final contra o Wigan Athletic depois de passar o dia todo na escola antes de se juntar aos companheiros de time no fim da tarde.

Logo começou a fazer parte da equipe sub-23, anotando seis gols e servindo três assistências em 13 partidas como titular, incluindo um hat-trick em uma recente vitória por 6 a 4 contra o Blackburn Rovers, combinando com sucesso com a nova contratação Amad Diallo e o meio-campista francês Hannibal Mejbri.

Enquanto Shoretire continua a se desenvolver, a questão que mais pega é sobre seu eventual posicionamento, pois ele pode atuar nas duas pontas, como um centroavante ou até na função de um camisa 10. Tal versatilidade o rendeu comparações com outra joia da equipe, Mason Greenwood.

Independente da posição ele acaba fazendo a diferença e está claro que já está pronto para ser lançado depois de ficar preso em termos de exposição pelo staff do Manchester United.

"Ao longo da temporada vocês viram o talento dele. Seu trabalho é excelente e vocês podem ver que nos minutos finais é ele quem corre atrás e aperta a defesa adversária", disse Neil Wood, treinador da equipe sub-23, recentemente.

"Vocês veem a qualidade em sua técnica e em seus passes. Ele fica confortável mesmo recebendo a bola em espaços apertados, ele se vira facilmente".

"Comparando desde o primeiro jogo até agora ele está se saindo brilhante. É um talento e é um daqueles que você precisa ter paciência. Não espere muito dele tão rápido e deixe-o se desenvolver e continuar trabalhando".

Então seja nesta quinta-feira em Turim ou na segunda-feira contra o time sub-23 do United contra o Everton, não há dúvidas que em um futuro próximo a talentosa joia deixará sua marca no Teatro dos Sonhos.

Há razões para os maiores clubes europeus tentarem colocar as mãos em Shoretire. Em breve, os torcedores do United verão isso com os próprios olhos.