Onde assistir ao vivo a Juventus x Parma, pelo Campeonato Italiano?

Quarta colocada, a Velha Senhora enfrenta o penúltimo colocado na Serie A TIM; saiba como assistir ao vivo ao duelo desta quarta-feira (21)

A Juventus, um dos clubes fundadores da Superliga Europeia, entra em campo pela primeira vez após o polêmico anúncio da criação da torneio elitista. A Velha Senhora joga contra o Parma nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, em duelo válido pela 32ª rodada da Serie A TIM. O jogo terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, serviço via streaming. Aqui na Goal, você pode acompanhar o tempo real do jogo clicando aqui.

Quer ver jogos do Italiano ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Parma DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Allianz Stadium, palco do duelo / Foto: Getty Images

A Estádio TNT Sports, em streaming, irão exibir o jogo desta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Quarta colocada na Serie A TIM, a Juventus está distante de conseguir reverter a situação e manter sua hegemonia na Itália. O foco, em tese, é garantir uma vaga para a próxima Liga dos Campeões, embora a equipe talvez não participe do torneio continental pois está diretamente envolvida na Superliga Europeia.

Para o jogo contra o Parma, Federico Bernardeschi (Covid-19), Weston McKennie e Federico Chiesa (lesionados) não estarão disponíveis para Andrea Pirlo. Cristiano Ronaldo ainda é dúvida, mas é provável que também não entre em campo. Dejan Kulusevski, Paulo Dybala e Alvaro Morata devem ser titulares.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Dybala.

PARMA

Restando sete jogos para o fim do campeonato, a situação do Parma é complicadíssima. O time está na penúltima colocação com 20 pontos, dez atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para escapar do descenso, a equipe terá que superar muitos desafios, como as ausências de Juraj Kucka, Riccardo Gagliolo, Roberto Inglese, Simone Iacoponi e Wylan Cyprien.

Provável escalação da Parma: Sepe; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pelle, Gervinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 3 x 1 Genoa Serie A TIM 11 de abril de 2021 Atalanta 1 x 0 Juventus Serie A TIM 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fiorentina x Juventus Serie A TIM 25 de abril de 2021 10h (de Brasília) Udinese x Juventus Serie A TIM 2 de maio de 2021 13h (de Brasília)

PARMA

JOGO CAMPEONATO DATA Parma 1 x 3 Milan Serie A TIM 10 de abril de 2021 Cagliari 4 x 3 Parma Serie A TIM 17 de abril de 2021

Próximas partidas