Onde assistir ao vivo a Hertha Berlin x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

Bayern de Munique e Hertha Berlin se enfrentam na tarde deste domingo (23), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, pela 20ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Hertha Berlin x Bayern de Munique DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de Berlim - Berlim, ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O OneFootball, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 13h30. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando mais três pontos para seguir isolado na liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique volta a campo após golear o Colônia por 4 a 0 na última rodada.

Dayot Upamecano deve estar apto para iniciar entre os 11, enquanto Coman pode retornar após se recuperar da Covid-19.

Já o Hertha Berlin, com 22 pontos, pode ter Stevan Jovetic, recuperado de lesão na panturrilha, no banco de reservas. Assim, Belfodil seguirá no ataque.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Sule, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Sane, Muller, Musiala; Lewandowski.

Provável escalação do Hertha Berlin: Schwolow; Klunter, M Dardai, Boyata, Mittelstadt; Tousart; Richter, Darida, Ascacibar, Serdar; Belfodil.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 2 Gladbach Bundesliga 7 de janeiro de 2022 Colônia 0 x 4 Bayern de Munique Bundesliga 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x RB Leipzig Bundesliga 5 de fevereiro de 2022 14h30 (de Brasília) Bochum x Bayern de Munique Bundesliga 12 de fevereiro de 2022 11h30 (de Brasília)

HERTHA BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 0 x 0 Hertha Berlin Bundesliga 15 de janeiro de 2022 Hertha Berlin 2 x 3 Union Berlin Copa da Alemanha 19 de janeiro de 2022

Próximas partidas