Onde assistir ao vivo a Espanha x Suíça, pela Liga das Nações?

Líder x lanterna do Grupo 4 se enfrentam neste sábado (10), 1as 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A seleção da recebe a seleção da neste sábado (10), às 15h45 (de Brasília), em Madrid, pelo Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Suíça DATA Sábado, 10 de outubro de 2020 LOCAL Alfredo Di Stéfano - Madrid, ESP HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Suíça é lanterna do Grupo 4 / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no Space, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ESPANHA

Os espanhóis ocupam a primeira colocação do grupo, com quatro pontos - uma vitória contra a e um empate contra a . A equipe de Luis Enrqiue chega de um empate por 0 a 0, no amistoso contra a seleção de POrtugal e com algumas caras novas em relação às últimas convocações.

Provável escalação da Espanha: De Gea; Navas, Ramos, Torres, Gaya; Merino, Busquets, Rodri; Fati, Moreno, Olmo

SUÍÇA

Se o jogo, para a Espanha, vale a permanência na primeira colocação, a Suíça quer ganhar para deixar a lanterna do grupo, que ocupa com apenas um ponto - do empate com a Alemanha, depois de perder para a Ucrânia, na estreia. Assim como a seleção adversária, os suíços também vem de um amistoso: uma derrota para a , em casa.

Provável escalação da Suíça: Sommer; Widmer, Elvedi, Comert, Rodriguez, Benito; Zuber, Sow, Xhaka, Freuler; Seferovic

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Espanha Amistoso de seleções 7 de outubro de 2020 Espanha 4 x 0 Ucrânia Liga das Nações 6 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ucrânia x Espanha Liga das Nações 13 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) x Espanha Amistoso de clubes 11 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

SUÍÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Suíça 1 x 2 Croácia Amistoso de seleções 7 de outubro de 2020 Suíça 1 x 1 Alemanha Liga das Nações 6 de setembro de 2020

Próximas partidas