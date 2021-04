Onde assistir ao vivo a Emelec x Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana?

Os times se enfrentam na quarta (28), às 21h30 (de Brasília), no Equador; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Red Bul Bragantino viaja ao Equador para enfrentar o Emelec, nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV, no pay-per-view . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Emelec x Red Bull Bragantino DATA Quarta-feira, 28 de abril de 2021 LOCAL Estádio George Capwell - Guayaquil, EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Yender Herrera

Assistentes: Alberto Ponte e Yackson Diaz

Quarto árbitro: Andres Pernia

VAR: Dario Ubriaco

ONDE VAI PASSAR?



O Red Bull Bragantino joga fora de casa na segunda rodada da Copa Sul-Americana / Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EMELEC

O Emelec é líder do grupo G da Sul-Americana, depois de estrear com vitória contra o Talleres, jogando fora de casa. Os equatorianos têm a mesma pontuação do Bragantino, mas ficam na frente pelos critérios de desempate.O Emelec

Provável escalação do Emelec: Ortiz; Leguizamon, Majia, Sosa; Caicedo, Zapata, Arroyo, Rodriguez; Toral, Barcelo e Cabeza.

RED BULL BRAGANTINO

Vice-líder do grupo, o Massa Bruta também venceu na sua estreia, jogando em casa contra o Tolima.

Para este jogo, porém, Mauricío Barbieri não terá o meia Jadsom e o lateral-direito Weverton, que não viajaram após sentirem dores. Além da dupla, os já ausentes Raul, Luan Cândido, Leandrinho, Alerrandro, Haydar e Bruno Tubarão, também estão fora, enquanto Eric Ramires está de volta ao time.

Antes de embarcar para o 🇪🇨, deu tempo de realizar uma atividade com ⚽️ pela manhã.



📸 Ari Ferreira#MassaBruta#RedBullBragantino pic.twitter.com/KyLldaOpPx — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 26, 2021

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Edimar; Lucas Evangelsita, Ryller, Claudinho; Arthur, Ytalo e Helinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

EMELEC

JOGO CAMPEONATO DATA Talleres 1 x 2 Emelec Copa Sul-Americana 22 de abril de 2021 Emelec 2 x 0 Técnico Universitario Campeonato Equatoriano 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Emelec Campeonato Equatoriano 01 de maio de 2021 22h30 (de Brasília) Tolima x Emelec Copa Sul-Americana 05 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Red Bull Bragantino 0 x 0 Ferroviária Paulistão 25 de abril de 2021 Red Bull Bragantino 2 x 1 Tolima Copa Sul-Americana 22 de abril de 2021

Próximas partidas