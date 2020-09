Onde assistir ao vivo a Crotone x Milan, pela Serie A?

Neste domingo (27), às 13h (de Brasília), os Rossoneri tentam a segunda vitória consecutiva na Serie A; veja como acompanhar ao vivo na TV

O Campeonato Italiano está de volta e o , também. Depois de abrir a temporada com vitória diante do Bologna , os Rossoneri viajam para Crotone tentar manter o 100% de aproveitamento na competição. A partida acontece neste próximo domingo (27), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada da Serie A . O duelo terá transmissão ao vivo pela Bandeirantes, na TV aberta. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crotone x Milan DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Stadio Ezio Scida - Crotone, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Milan viaja para enfrentar o Crotone / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Bandeirantes, na TV aberta. Aqui, na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CROTONE

Promovido a Série A em 2019-20, o Crotone não teve uma boa recepção em sua reestreia no Campeonato Italiano: o time foi goleado por 4 a 1 pelo , fora de casa, e agora terá que receber um dos maiores do país em seus domínios.

O treinador Giovanni Stroppa, entretanto, deve repetir a escalação que não teve muito sucesso na estreia da temporada: o único jogador que volta de suspensão é o francês Jean Lambert Evans, reserva na maior parte do tempo.

Provável escalação do Crotone: Cordaz; Magallán, Marrone e Golemic; Rispoli, Cigarini, Zanellato e Molina; Nwankwo, Messias e Rivière.

MILAN

Sem Ibrahimovic, que testou positivo para coronavírus, o Milan pretende continuar indo bem: o time tem sete vitórias em sete jogos nesta temporada (contando amistosos), incluindo um bom triunfo no meio de semana diante do Bodo/Glimt, pela .

Mesmo tendo jogo no meio de semana, o time deve ir diante do Crotone com os titulares: Rebic, o principal jogador da equipe, estava suspenso na Liga Europa e foi "poupado" contra os noruegueses. Assim, vai com tudo para tentar a vitória contra o Crotone.

O jovem Sandro Tonali , principal contratação da temporada, pode ser titular pela primeira vez.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia e Hernandez; Kessié e Bennacer; Calhanoglu, Castillejo e Saelemakers; Rebic

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CROTONE

JOGO CAMPEONATO DATA Crotone 6 x 1 Vibonese; Amistoso de clubes 15 de setembro de 2020 Genoa 4 x 1 Crotone 20 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Crotone Serie A 03 de outubro de 2020 10h (de Brasília) Crotone x Serie A 17 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 0 Serie A 21 de setembro de 2020 Milan 3 x 2 Bodo Glimt Liga Europa 24 de setembro de 2020

Próximas partidas