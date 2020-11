Onde assistir ao vivo a Croácia x Portugal, pela Nations League?

Duelo acontece nesta terça-feira (17), às 16h45 (de Brasília), com os croatas precisando vencer; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem nesta terça-feira (17), no Estádio Poljud, à partir das 16h45 (de Brasília), duelo eletrizante válido pela última rodada do grupo 3 da Liga das Nações. Ainda que a seleção portuguesa não tenha mais chances de classificação , os croatas precisam vencer para não correrem risco de serem rebaixados para a Liga B. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Croácia x Portugal DATA Terça-feira, 17 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Poljud - Split, Croácia HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty)

A partida terá transmissão ao vivo do TNT, do canal do Esporte Interativo no Youtube e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Abalada após a derrota diante da , Portugal deve utilizar um time misto nesta terça-feira (17), já que não briga por mais nada. Ainda que Cristiano Ronaldo deva jogar - o craque quer continuar brigando por recordes -, outros jogadores menos aproveitados devem receber oportunidade contra os croatas.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

A Croácia joga pela vida. No caso de derrota contra os portugueses, basta um empate da diante da França, no outro jogo do grupo, para que a seleção do leste europeu tenha que jogar a Liga B na próxima edição da . Assim, Zlatko Dalic deve escalar o que tem de melhor na partida desta terça-feira.

Mais artigos abaixo

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Pongracic, Lovren e Barisic; Modric e Kovacic; Brekalo, Vlasic e Perisic; Budimir.

Provável escalação de Portugal: Lopes; Raphael Guerreiro, Dias, Duarte e Semedo; Rúben Pereira, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Trincão, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CROÁCIA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 3 Croácia Amistoso 11 de novembro de 2020 Suécia 2 x 1 Croácia Nations League 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Croácia 13 de junho de 2021 a definir Croácia x Eurocopa 18 de junho de 2021 a definir

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 7 x 0 Andorra Amistoso 11 de novembro de 2020 Portugal 0 x 1 França Nations League 14 de novembro de 2020

Próximas partidas