Onde assistir ao vivo a Coritiba x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (15), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro, o encara o neste sábado (15), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela terceira rodada da Série A. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Flamengo DATA Sábado, 15 de agosto de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Ainda sem saber o que é vencer no Brasileirão, Flamengo e Coritiba buscam a primeira vitória e os três pontos na tabale de classificação.

Enquanto o não poderá contar com Alex Muralha por questões contratuais, o técnico Eduardo Barroca deverá escalar Wilson como titular.

"Sobre ter sequência é sempre importante, principalmente na nossa posição, mas é como sempre foi passado desde o início pela comissão e pelo Barroca, a disputa interna é sempre aberta. O que importa é que o Coritiba está bem servido na posição. E como sempre falei, estou sempre à disposição, trabalhando firme e preparado se eles acharem que eu devo jogar - disse Wilson.

Já o Flamengo vive um momento de instabilidade após a saída de Jorge Jesus. A equipe ainda não alcançou a vitória com o técnico Domènec Torrent e ganhou mais um problema de última hora.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirmou a saída de Rafinha do clube. O lateral aceitou uma proposta do Olympiacos, da Grécia.

"O Rafinha recebeu uma proposta de um time grego. Já comunicou à gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, não gostaria de perder o atleta. Estou muito à vontade para falar dele. Custou bastante tempo para colocar na cabeça dele que poderia fazer um grande trabalho na América do Sul. Isso foi feito. Os resultados não são questionáveis.", disse.

Desta forma, João Lucas é o único da posição no atual elenco, além de Matheuzinho, do sub-20, que provavelmente será efetivado entre os profissionais.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Rafinha acertou nesta sexta-feira (14) a sua saída para o Olympiacos, da Grécia. #CRF pic.twitter.com/rlDeV4nlAI — Flamengo (@Flamengo) August 14, 2020

César; João Lucas, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael (Jonathan), Rodolfo, Sabino, William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani, Ruy; Robson, Igor Jesus, Sassá.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 3 x 0 Flamengo Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília) Flamengo x Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 11h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 1 Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 1 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 12 de março de 2020

Próximas partidas