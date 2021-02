Onde assistir ao vivo a Caen x PSG, pela Copa da França?

As equipes entram em campo nesta quarta (10), às 17h (de Brasília), no Michel d'Ornano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Caen recebe o PSG no Estádio Michel d'Ornano na estreia do clube parisiense pela Copa da França, nesta quarta-feira (10). A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Na Goal , você acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caen x PSG DATA Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Michel d'Ornano - Caen, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo será disputado em Caen, na França /Foto: Getty

A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CAEN

11º colocado da Ligue 2, o Caen já passou pelo Guingamp, também da segunda divisão, para chegar à nona fase da competição. Agora, o time enfrenta o todo poderoso PSG.

Rebaixado em 2018-19, o time tem certa experiência jogando contra os parisienses, mas continua sendo um franco atirador na disputa e deve chegar com alguns desfalques para o confronto.

Provável escalação do Caen: Clementia; Beka Beka, Weber e Mbengue; Yago, Pi, Gonçalves e Vandermersch; Zady Sery e Court; Mendy.

PSG

Na cola de Lille e Lyon, líder e vice-líder da Ligue 1, respectivamente, o PSG interrompe a sequência de jogos pelo Campeonato Francês para estrear na Copa da França, diante do Caen, 11º colocado da Ligue 2, nesta quarta-feira (10)

Enquanto Diallo e Pembelé desfalcam a equipe com Covid-19, Di María saiu de campo contra o Olympique sentindo dores e deve ser poupado. Além disso, o treinador Mauricio Pochettino deve aproveitar o jogo em tese mais tranquilo para rodar o elenco e promover novos testes.

Provável escalação do PSG: Letellier; Florenzi, Kehrer, Pereira e Bakker; Kapo, Rafinha e Draxler; Sarabia, Kean e Neymar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 0 Nîmes Ligue 1 3 de fevereiro de 2021 Olympique 0 x 2 PSG Ligue 1 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Nice Ligue 1 13 de fevereiro de 2021 13h (de Brasília) Barcelona x PSG Liga dos Campeões 16 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

CAEN

JOGO CAMPEONATO DATA Caen 1 x 1 Valenciennes Ligue 2 2 de fevereiro de 2021 Amiens 0 x 0 Caen Ligue 2 5 de fevereiro de 2021

Próximas partidas