Onde assistir ao vivo a Botafogo-PB x Treze, pela Série C?

O clássico paraibano acontecerá neste sábado (5), às 17h (de Brasília), e decidirá um dos rebaixados; veja como acompanhar ao vivo na internet

Teremos um clássico paraibano decisivo na ! Brigando contra o rebaixamento, o -PB recebe o Treze, desesperado, neste sábado (5), às 17h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase da competição. O vencedor escapa de jogar a no ano que vem, enquanto o perdedor está rebaixado. A vantagem do empate é do Belo. O duelo terá transmissão ao vivo do MyCujoo , com narração e comentários em português para todo o . Aqui, na Goal , você poderá acompanhar os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Botafogo-PB x Treze DATA Sábado, 5 de outubro de 2020 LOCAL Almeidão - João Pessoa, PB HORÁRIO 17h (de Brasília)

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe, Marcos Martins, Rodrigo, Donato e Mário; Vitinho, Heleno, Juninho e Marcos Aurélio; Diego Rosa e Ramon.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Polegar, Ítalo, Nilson Júnior e Gilmar; , Vinícius Barba e Marcelinho Paraíba; Murici, Gilvan e Neto Baiano

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão do MyCujoo, na internet. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar os lances em tempo real , a partir das 17h (de Brasília).