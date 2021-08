Onde assistir ao vivo a Botafogo-PB x Floresta, pela Série C?

Equipes se enfrentam às 20h (de Brasília), na sexta-feira (20), pela 13ª rodada da terceira divisão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo-PB, nesta sexta-feira (20), às 20h (de Brasília), recebe o Floresta, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, buscando se manter na liderança do Grupo A. A partida terá transmissão ao vivo da TV Nsports, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Floresta DATA Sexta-feira, 20 de Agosto de 2021 LOCAL Almeidão - João Pessoa, PB HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Antero Silva

Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Joverton Wesley de Souza Lima

Quarto árbitro: Diego Roberto Souza de Melo

ONDE VAI PASSAR?



A TV Nsports, na interner, é o canal que vai passar o jogo desta sexta-feira, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Botafog-PB vem bem na Série C e, com 20 pontos, ocupa a liderança do Grupo A, são cinco vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas para os paraibanos. Já o Floresta é oitava colocado no grupo, com apenas duas vitórias, além de seis empates e quatro derrotas.

Pela manhã, o técnico Leston Júnior manteve o ritmo forte visando o compromisso desta sexta-feira, 20, diante do Botafogo/PB.



Foto: Leandro Leite / ASCOM Floresta EC#SomosFloresta #lobo #JuntoscomoVerdao #SérieC2021 pic.twitter.com/UyZbcehvQQ — Floresta Esporte Clube (de 🏡) (@florestaec) August 17, 2021

Provável escalação do Botafogo-PB: Lucas, Gabriel Yanno, Daniel Felipe, Willian Machado; Sávio, Amaral, Tinga, Esquerdinha e Gabriel Araújo; Juba e Éderson.

Provável escalação do Floresta: Tony, Marcos Martins, William Goiano, Alisson, Carlos Renato; Edimar, Jô, Daniel; Elielton, Alisson Mira e Yuri Naves. Técnico: Leston Júnior

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonsa 1 x 1 Botafogo-PB Série C 14 de agosto de 2021 Botafogo-PB 2 x 1 Paysandu Série C 8 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Botafogo-PB Série C 29 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Botafogo-PB x Tombense Série C 5 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

FLORESTA

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 2 x 2 Manaus Série C 14 de agosto de 2021 Floresta 0 x 2 Santa Cruz Série C 7 de agosto de 2021

Próximas partidas