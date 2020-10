Onde assistir ao vivo a Bósnia x Holanda, pela Nations League?

Derrotados nos últimos jogos, bósnios e holandeses querem a vitória para se reerguer na competição europeia. A bola rola às 13h (de Brasília)

Na terceira rodada da , e se enfrentam com objetivos diferentes. Os bósnios tentam deixar a lanterna do Grupo 1 da Liga A, enquanto que os holandeses miram a liderança, que ocupada pela . Confira tudo sobre o duelo, que você poderá acompanha aqui na Goal com o nosso tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bósnia x Holanda DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Bilino Polje - Zenica, BOS HORÁRIO 13h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida da Holanda / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada, além de Youtube do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BÓSNIA

A seleção bósnia não disputa um campeonato principal desde a de 2014 e sofreu um baque há alguns dias, sendo eliminado em casa para a nas eliminatórias da . Pjanic, Dezko e os outros jogadores da seleção tentarão dar uma resposta diante da seleção holandesa.

Provável escalação da Bósnia: Sehic; Cipetic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac; Pjanic, Hadziahmetovic, Cimirot; Krunic, Dzeko, Visca.

HOLANDA

Sob o comando do novo treinador Frank de Boer, a Holanda perdeu o último amistoso que disputou: 1 a 0 para o , em Amsterdã. Na Nations League, o desempenho é irregular: uma derrota e uma vitória, mas o time mira a primeira colocação do grupo e deve colocar força máxima no jogo desta terceira rodada.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Ake; Frenkie de Jong, Van de Beek, Wijnaldum; Memphis, Luuk de Jong, Promes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BÓSNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bósnia 1 x 2 Uefa Nations League 7 de setembro de 2020 Bósnia 1 (3) x (4) 1 do Norte Eliminatórias da Eurocopa 8 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Polônia x Bósnia Uefa Nations League 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Holanda x Bósnia Uefa Nations League 15 de novembro de 2020 14h (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 0 x 1 Itália Uefa Nations League 7 de setembro de 2020 Holanda 0 x 1 México Amistoso 7 de outubro de 2020

Próximas partidas