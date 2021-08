Onde assistir ao vivo a Benfica x Spartak Moscou, pela fase preliminar da Liga dos Campeões?

Os times voltam a se encontrar nesta terça (10), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois do 2 a 0 no primeiro jogo, o Benfica volta a enfrentam o Spartak Mosocu, desta vez em casa, nesta terça-feira (10), às 16h (de Brasília), pela terceira fase preliminar da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Spartak Moscou DATA Terça-feira, 10 de agosto de 2021 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

Quarto árbitro: David Coote (ING)

ONDE VAI PASSAR?



O Estádio da Luz será o palco do jogo

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BENFICA

Com gols de Rafa Silva e do brasileiro Gilberto, Benfica conseguiu a vitória por 2 a 0 na partida de ida, na Rússia. Com a vantagem, os portugueses podem perder por 1 a 0 e ainda assim garantem a classificação, mas Jorge Jesus quee mais uma vitória.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Diogo Gonçalves, João Mário, Weigl, Grimaldo, Pizzi, Rafa Silva; Gonçalo Ramos.

SPARTAK MOSCOU

Já o Spartak, além de ter perdido o primeiro jogo, levou gols em casa, o que complica ainda mais a vida dos russos. Se quiserem a classificação, os comandados de Rui Vitoria vão precisar buscar uma vitória importante.

Provável escalação do Spartak Moscou: Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikya, Ayrton Lucas; Umyarov, Bakaev, Zobnin, Hendrix, Larsson; Sobolev.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Moreirense 1 x 2 Benfica Primeira Liga 7 de agosto de 2021 Spartak Moscou 0 x 2 Benfica Liga dos Campeões 4 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Arouca Primeira Liga 14 de agosto de 2021 14h (de Brasília) Gil Vicente x Benfica Primeira Liga 21 de agosto de 2021 14h (de Brasília)

SPARTAK MOSCOU

JOGO CAMPEONATO DATA Spartak Moscou 1 x 2 Nizhny Novgorod Campeonato Russo 7 de agosto de 2021 Spartak Moscou 0 x 2 Benfica Liga dos Campeões 4 de agosto de 2021

Próximas partidas