Onde assistir ao filme "Vai Corinthians!", sobre a invasão no Mundial de 2012

Documentário contará a trajetória da equipe desde a final da Libertadores de 2012 até a conquista do Mundial

Na temporada de 2012, o Corinthians escreveu um dos mais vitoriosos capítulos de sua história ao conquistar o título do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, no Japão. Essa conquista, agora, ganhará um espaço no cinema brasileiro em forma de documentário.

A produção intitulado de "Vai Corinthians", mostrará a trajetória do Corinthians desde a conquista da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors, no Pacaembu, até o título do Mundial de Clubes, contra o Chelsea. O documentário, que terá 71 minutos de duração, será contado sob a perspectiva dos mais de 30 mil torcedores corintianos que viajaram o mundo para ver de perto essa conquista.

O longa conta com direção de Marcela Coelho, Ricardo Aidar e Daniel Kfouri. Além de relatar a "invasão" no Mundial, a produção mostrará o impacto causado pelos torcedores em um país com questões sociais e culturais tão diferentes do Brasil. O documentário será lançado nos cinemas no dia 16 de março.

Os torcedores poderão acompanhar o longa em duas sessões: às 15h e 20h, no Espaço Itaú de Cinema, localizado dentro do Shopping Frei Caneca, em São Paulo. Além disso, a produção será exibida no Cine Marquise Ultravisão, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

De acordo com a sinopse do documentário, o filme conta com entrevistas dos grandes personagens do futebol brasileiro, além de materiais de arquivo inéditos, imagens de partidas, fotografias, arquivos pessoais, reportagens e materiais do próprio clube.