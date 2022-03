Onde assistir ao Brasileirão feminino 2022? Quem transmite o campeonato?

Mais um Brasileirão Feminino vai começar e as equipes femininas passam a receber cada vez mais a devida atenção que merecem. No ano passado, o Corinthians foi campeão sobre o rival Palmeiras, ganhando por 1 a 0 no Allianz Parque e por 3 a 1 na Neo Química Arena, passando a ser o clube com mais títulos da competição.

Para a primeira divisão, Atlético-MG, ESMAC, RB Bragantino e Cresspom foram os elencos que subiram. Rebaixados para a segundona, o elencos são: Botafogo, Minas Brasília, Napoli e SC Bahia.

Abaixo, a GOAL te mostra onde assistir os jogos do Brasileirão Feminino 2022.

Onde assistir ao Campeonato Brasileiro feminino 2022?

Para acompanhar aos jogos ao vivo do Brasileirão das meninas, o SporTV, canal na TV por assinatura, é o principal meio de transmissão dos confrontos. Pela TV aberta, a Band disponibiliza também alguns duelos no torneio.

Quais os números dos canais SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Quais os números do canal Band?

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite: