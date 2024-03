Equipes batalharão por vaga à 3ª fase da competição; veja tudo o que você precisa saber

Juventude e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 2ª fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video (confira a programação na íntegra).

Atual vencedor do primeiro turno do Campeonato Potiguar, o América chega em boa fase. Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe passou pelo Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, seguindo um triunfo por 2 a 1. A expectativa agora é avançar mais uma vez.

Enquanto isso, o São Luiz sofreu uma dura derrota por 3 a 0 diante do Internacional no final de semana que o eliminou do Campeonato Gaúcho, ainda nas quartas de final. Nesta quarta, o time buscará evitar um segundo despacho em um intervalo de apenas quatro dias.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

América-RN: Renan Bragança; Hygor Ribeiro, Rafael Jansen, Gilvan e João Lucas; Wenderson, Souza e Antônio Villa; Matheuzinho, Rafinha e Giovani. Técnico: Marquinhos Santos.

São Luiz: Luiz Felipe; João Vitor, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis e Dal Pian; Gabriel Pereira, Borasí e Morbeck (Sodré). Técnico: Alessandro Telles.

Desfalques

América-RN

Marcos Ytalo, Rodriguinho, Carlão e Vini Guedes (dúvidas)

São Luiz

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 13 de março de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)