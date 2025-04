Onde assistir a América-MG x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), pela 3ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O América-MG recebe o Amazonas na noite desta quinta-feira (17), às 21h35 (de Brasília), no Independências, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV!, na TV aberta, ESPN 4, na TV fechada, do Disney+, no streaming, e Desimpedidos, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O América-MG somou seus primeiros três pontos na competição ao bater o Botafogo-SP por 1 a 0 na rodada passada. No entanto, a equipe mineira ainda tenta se recuperar após a derrota para o Remo e ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela. Do outro lado, o Amazonas empatou sem gols com a Ferroviária e segue com apenas um ponto nesta edição da Série B no 15º lugar.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Lucão, Silva, Marlon; Santos, Miqueias, Barros; Figueiredo, Fabinho e Willian Bigode. Técnico: William Batista.

Amazonas: Renan; Akapo, Ramires, Fabiano, Alyson; Vásquez, Tavares, Neto; Varanda, Sandro e Henrique Almeida. Técnico: Eduardo Barros.

Desfalques

América-MG

Alê e Guilherme Pato estão fora.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?