Onde assistir a América de Cali x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (8), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero; confira a transmissão e outras informações do jogo

América de Cali e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do canal SBT Sports no YouTube, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Vasco na última rodada do Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Buscando a reabilitação no Grupo C, o Timão, que foi derrotado pelo Huracán por 2 a 1 na estreia, precisa vencer para não se complicar na competição.

"Muito descanso, muito vídeo, estudo, conversa com os jogadores. Hoje tivemos uma partida muito especial por jogar na nossa casa, para nossa torcida, mas teremos pela frente uma longa viagem", afirmou o técnico Ramón Díaz após a vitória sobre o Vasco.

"Não vamos ter tempo de treinar, já teremos uma longa viagem e os atletas têm de render. Por isso precisamos de um elenco forte para conseguir superar essas dificuldades que surgem", completou.

Por outro lado, o América de Cali vem de derrota para o Once Caldas por 3 a 0 no Campeonato Colombiano. Na Copa Sul-Americana, a equipe busca manter o aproveitamento de 100% no Grupo C após a vitória sobre o Racing-URU por 3 a 1 na primeira rodada.

Prováveis escalações

América de Cali: Soto; Candelo, Pestaña, Medina, Mina; Álvarez, Carrascal; Puertas, Quintero, Vergara; Holgado.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho, Matheus Bidu; Raniele (Maycon), Carrillo (Martínez), Breno Bidon, Coronado (Romero); Memphis, Yuri Alberto.

Desfalques

América de Cali

Joel Graterol segue machucado.

Corinthians

Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Memphis Depay seguem no departamento médico.

