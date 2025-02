Onde assistir a Altos x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Albertão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Altos e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Albertão em Teresina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa)

Após vencer o River por 1 a 0 no Campeonato Piauiense, o Altos volta suas atenções para a disputa do Nordestão em busca da primeira vitória. Atualmente, a equipe ocupa a sétima posição do Grupo A, com um ponto. Na rodada de estreia, foi derrotada pelo Sousa por 1 a 0 e, em seguida, empatou com o CRB por 1 a 1.

Por outro lado, o Fortaleza busca se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o rival Ceará no Campeonato Cearense. Na Copa do Nordeste, o Leão do Pici pretende manter os 100% de aproveitamento. Atualmente, lidera o Grupo A com seis pontos, após vencer o Moto Club e o Sport, ambos por 2 a 0.

Prováveis escalações

Altos: Careca; Negueba, Joécio, Alberte e Savio; Nunes, Leozídio e Dieguinho; Jonathan Barbosa, Padilha e Lucas Reis (Rodrigão).

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez (David Luiz), Kuscevic e Diogo Barbosa (Bruno Pacheco); Zé Welison, Pol Fernández e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Altos

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Quando é?