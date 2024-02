Onde assistir a Almeria x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

A bola rola neste final de semana em duelo válido pela 26ª rodada de La Liga; veja todos os detalhes e onde acompanhar ao vivo

O Atlético de Madrid visita o Almeria neste sábado (24), às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O palco da partida será o Power Horse Stadium, na cidade do mandante, na Espanha, e terá transmissão ao vivo da ESPN na TV aberta e do Star+, serviço de streaming por assinatura da mesma rede (confira a programação na íntegra).

Lanterna de La Liga desde o início do campeonato, o Almeria ainda não conseguiu nenhuma vitória em todas as 25 partidas disputadas. Foram apenas oito empates, além das 17 derrotas. A última vitória do clube foi em outubro do ano passado, pela Copa do Rei, onde derrotou o Talavera De La Reina, da quarta divisão espanhola, por 2 a 0.

O Atleti está no quarto lugar da tabela e, a dois de distância para o Athletic Bilbao, primeiro fora do G-4, briga para garantir sua vaga na Champions League. Apesar da briga pelo título já ter sido deixada de lado com a quantidade de pontos de Real Madrid e Girona, o Atlético está nas oitavas de final da competição europeia e visa manter o bom desempenho da temporada para seguir firme nos dois torneios.

Os últimos cinco jogos entre as equipes foram marcados por quatro vitórias do Atlético de Madrid e um empate, sem nenhum triunfo do time da casa.

Prováveis escalações

Almeria: Maximiano; Marc Pubill, Edgar González, Radovanovic e Bruno Langa; Dion Lopy, Robertone, Jonathan Viera, Arribas e Embarba; Lozano. Técnico: Gaizka Garitano.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Gabriel Paulista e Reinildo Mandava; Molina, Pablo Barrios, Koke, Saúl e Samuel Lino; Llorente e Angel Correa. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Almeria

César Montes está fora do jogo por lesão no joelho. Luis Suárez, Iddrisu Mohammed e Ibrahima Koné são dúvidas por lesões recentes.

Atlético de Madrid

Griezmann teve torção no tornozelo e é desfalque. Além dele, Azpilicueta está se recuperando de lesão no joelho, e Lemar no tornozelo. Marcos Paulo também se recupera de lesão grave no ligamento cruzado do joelho.

Quando é?

Data: sábado, 24 de fevereiro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)