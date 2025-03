Onde assistir a Alemanha x Itália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo neste domingo (23), no Estádio Signal Iduna Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alemanha e Itália se enfrentam neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na disputa pelo título inédito, a Alemanha venceu o primeiro jogo das quartas de final por 2 a 1 e agora entra em campo com a vantagem do empate para avançar no torneio. A equipe segue invicta, tendo encerrado a primeira fase na liderança do Grupo 3, com 14 pontos.

Por outro lado, a Itália precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Na fase de grupos, os italianos terminaram na vice-liderança do Grupo 2, com 13 pontos. Em sete partidas, a Azzurra registra quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Alemanha: Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Schlotterbeck; Grob, Goretzka; Leweling, Musiala, Adeyemi; Kleindienst.

Itália: Donnarumma; Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Retegui, Lucca.

Desfalques

Alemanha

Kai Havertz, Benjamin Henrichs, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović e Marc-Andre Ter Stegen esão desfalques.

Itália

Federico Dimarco segue fora.

Quando é?