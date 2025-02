Onde assistir a Al Khaleej x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Karim Benzema, N'Golo Kanté e companhia brigam para manter liderança da Saudi Pro League; veja quem transmite

Al Khaleej e Al Ittihad vão a campo nesta quarta-feira (26), às 14h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo será no Estádio Prince Mohamed bin Fahd, em Dammam, e terá transmissão ao vivo da BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no Youtube (veja aqui a programação completa do dia).

Décimo colocado na tabela do Saudita, o Al Khaleej chega para o duelo em uma sequência de quatro jogos sem vencer, e soma 28 pontos em 21 jogos até aqui. Na última rodada, empatou com o Al Fayha, fora de casa, em 0 a 0.

Líder isolado do campeonato, o Ittihad venceu 18 de seus 21 compromissos até então, e, após a goleada por 4 a 1 sobre o segundo lugar Al Hilal na última rodada, abriu quatro pontos de folga na primeira colocação. O time de Laurent Blanc vem de quatro vitórias em sequência.

No primeiro turno, o Al Ittihad venceu o confronto direto por 4 a 1. Na última temporada, outra vitória de Benzema, Kanté e companhia - por 4 a 2 - e um empate em 1 a 1.

Prováveis escalações

Al Khaleej: Sehic; Al Hamsal, Tisserand, Khubrani e Rebocho; Al Hawsawi, Hamzi e Fortounis; Aboulshamat, Al Salem e Fabio Martins. Técnico: Giorgios Donis.

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo pereira, Kadesh e Al Mousa; Fabinho, N'Golo Kanté e Aouar; Diaby, Benzema e Bergwijn. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Khaleej

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Mario Mitaj está lesionado e desfalca a equipe.

