Onde assistir a Al Ittihad x Al Kholood ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema do Campeonato Saudita 2024/25

Com os comandados de Laurent Blanc de olho na liderança, equipes duelam neste sábado (01) pela Saudi Pro League; veja como acompanhar

Al Ittihad e Al Al Kholood se enfrentam neste sábado (01), às 14h (horário de Brasília), em confronto válido pela 18ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal e terá transmissão do BandSports, na TV fechada e no streaming, além do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

O Al Ittihad chega para o confronto desta rodada com o Al Kholood em um momento de recuperação. A equipe sofreu um revés inesperado na rodada anterior, perdendo por 2 a 1 para o Damac, mas conseguiu manter a segunda posição na tabela, com 43 pontos, devido à derrota também do líder Al Hilal. Com 14 vitórias em 17 jogos, a equipe segue com a segunda melhor defesa da competição, com apenas 14 gols sofridos. Agora, a missão é retomar o caminho das vitórias e manter a invencibilidade em casa, onde mantém invencibilidade de 9 vitórias em 9 jogos disputados como mandante nesta temporada. A classificação para as semifinais da Copa do Rei Saudita, conquistada sobre o Al Hilal nos pênaltis, é mais um reflexo da força da equipe que buscará um bom desempenho para seguir firme na disputa pelo título.

Do outro lado, o Al Kholood, apesar de uma campanha instável, vem de uma vitória importante sobre o Al Raed, que os afastou um pouco da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 11ª posição com 19 pontos, a cinco do primeiro time da zona da degola. Nos últimos jogos, a equipe mostrou sinais de recuperação, com três vitórias nas últimas cinco partidas. No entanto, a consistência ainda é uma questão, especialmente em jogos fora de casa.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Al Mousa, Pereira, Kadesh; Kante, Fabinho; Al Obod, Aouar, Bergwijn; Benzema

Al Kholood: Grohe; Al Hawsawi, Troost-Ekong, Gyomber, Al Shamrani; Alex Collado, N’Doram, Dieng; Al Hammami, Samili, Maolida

Desfalques

Al Ittihad

Sharahili, Al Amri e Al Bishi estão lesionados.

Al Kholood

Sem desfalques confirmados.

Quando é?