Onde assistir a Al Hilal x Pakhtakor ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus na Champions League asiática 2024/25

Jorge Jesus, Malcom, Marcos Leonardo e companhia precisam reverter placar para dar sequência na Liga dos Campeões da Ásia

Al Hilal e Pakhtakor se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League asiática 2024/25. A bola rola no gramado da Kingdom Arena, em Riad, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação completa).

O Hilal venceu apenas um de seus últimos três jogos, números bem abaixo do que já vimos do time de Jorge Jesus. Embora venha de vitória por 2 a 0 sobre o Al Fayha na última rodada do Campeonato Saudita, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar sem precisar de disputa por pênaltis.

Já o clube uzbeque venceu a ida por 1 a 0 em casa e agora defende um empate para avançar às quartas de final. Cinco dos últimos seis troféus da liga do Uzbequistão foram deles, entretanto não venceram na última temporada. Desta forma, conseguir uma vaga na próxima fase contra um dos favoritos da competição continental seria histórico.

Além do primeiro jogo, que acabou com triunfo do Pakhtakor por 1 a 0, as equipes já se enfrentaram em outras quatro oportunidades pela Champions League asiática. Foram duas vitórias do Al Hilal e dois empates, sendo o último um 0 a 0 em 2020.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Khalifa Al Dawsari, Koulibaly, Al Bulaihi e Nasser Aldawsari; Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Malcom; Kaio César, Marcos Leonardo e Salem Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Pakhtakor: Jhonatan; Alizhonov, Abdullaev, Azmiddinov e Adkhamzoda; Jonatan Lucca, Bo'riyev e Kholmatov; Khamdamov, Riascos e Flamarion. Técnico: Pedro Moreira.

Desfalques

Al Hilal

João Cancelo, Renan Lodi, Hassan Al Tambakti e Yasir Al Shahrani são desfalques por lesão.

Pakhtakor

Sem desfalques confirmados.

Quando é?