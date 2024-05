Onde assistir a Al Hilal x Al Tai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2023/24

Clubes se enfrentam pela 33ª rodada da Saudi Pro League nesta quinta; confira mais detalhes

Al Hilal e Al Tai entram em campo nesta quinta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado na Kingdom Arena e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após salvar a invencibilidade no campeonato com um gol nos acréscimos contra o Al Nassr, o Al Hilal chega para o duelo firme no propósito de se tornar campeão invicto a duas rodadas do fim. Com o título já garantido, o time de Neymar mira um bom resultado em seu último jogo desta campanha diante de sua torcida.

Primeiro time acima da zona de rebaixamento (15º colocado) com 31 pontos, o Al Tai segue lutando contra a degola. Com dois pontos de vantagem para o Al Okhdood (primeiro do Z3) e sem perder há três rodadas, o clube vai em busca de somar qualquer ponto que seja para tentar se salvar da queda.

Mais artigos abaixo

O último encontro entre as equipes aconteceu no início de dezembro, pelo primeiro turno. Na ocasião, o Al Hilal venceu fora de casa por 2 a 1. Salem Al-Dawsari e Mitrovic marcaram, enquanto Abdullah descontou para o Al Tai.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Rúben Neves, Kanno; Michael, Milinkovic-Savic, Malcom; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus

Al Tai: Victor Braga; Al-Toiawy, Bauer, Roco, Al-Johani; Semedo, Mensah; Cordea, Al-Shamlan, Al-Moasher; Misidjan. Técnico: Leonardo Ramos

Desfalques

Al Hilal

Neymar (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco) permanece indisponível. Ausência do último jogo por questões médicas, Renan Lodi tem retorno incerto.

Al Tai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?