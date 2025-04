Onde assistir a Al Fateh x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), pela 28ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Fateh recebe o Al Ittihad na tarde desta quinta-feira (17), às 15h (de Brasília) no Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, em Al Hufuf, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Apesar de ocupar apenas o 14º lugar na Liga Saudita, o Al Fateh vive um bom momento, tendo conquistado sete pontos nas últimas três partidas, o que permitiu à equipe deixar a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Al Ittihad chega embalado: além de garantir vaga na final da Copa do Rei, lidera o torneio com uma vantagem de sete pontos sobre o Al Hilal.

Prováveis escalações

Al Fateh: Al-Aqeedi; Ahmed Al-Julaydan, Fernandes, Saadane, Zarie; Youssouf, Bendebka, Alothman; Batna, Sbai e Vargas. Técnico: José Manuel Gomes.

Al Ittihad: Al-Mahasneh; Al-Sagour, Al-Amri, Danilo, Kadesh; Kanté, Fabinho, Aouar; Diaby, Hernández e Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Fateh

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Predrag Raijkovic está fora.

Quando é?